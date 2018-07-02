Москва, 2 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Сборная России по футболу уже заработала $16 млн, которые получит от Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает «Чемпионат».

Чемодан с деньгами

За участие в групповом этапе чемпионата мира сборная России получит от ФИФА $8 млн. За выход из группы предусмотрен бонус в размере $4 млн. И ещё $4 млн команда получит за выход в четвертьфинал.

Российский футбольный союз (РФС) потратит $8 млн на компенсацию расходов, возникших в период подготовки команды к мундиалю. Оставшиеся $8 млн будут поделены между федерацией и командой: футболистами, тренерами и персоналом.

Отмечается, что за победу на чемпионате мира ФИФА заплатит $38 млн. Финалист получит $28 млн. Команде, занявшей третье место, выплатят $24 млн. Команде, ставшей четвёртой, достанется $22 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Хорватии. Матч пройдёт 7 июля.

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