София, 2 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Автор десятков книг, посвящённых истории Болгарии, учёный Божидар Димитров скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил 1 июля на своей странице в Facebook премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Выражаю свои соболезнования родным и близким Божидара Димитрова. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении болгарского политика.

Напомним, почетный профессор Университета библиотековедения и информационных технологий Божидар Димитров на протяжении многих лет возглавлял Национальный исторический музей страны. Также на протяжении четырёх лет он работал в первом правительстве Борисова в должности министра без портфеля.

Именем Димитрова назван один из заливов Антарктиды. По словам участников болгарской антарктической экспедиции, название было выбрано из-за вклада Димитрова в Болгарскую антарктическую программу.