Симферополь, 2 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Мост через Керченский пролив назван в Google Maps по-украински из-за того, что у сервиса недостаточно грамотных переводчиков, заявил 2 июля журналистам вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Kremlin.ru Крымский мост

По его словам, компания Google проявляет признаки рецидива болезни, которая, как казалось ранее, уже давно прошла.

«По большому счету нам все равно, вылечатся они от этой «вирусной инфекции» или нет», — цитирует РИА Новости Полонского.

Напомним, сервис Google Maps изобразил мост и подпись к нему на двух языках. Та половина, которая ближе к Крыму называется «Кримський Мiст», а со стороны Тамани мост подписан на русском.