У берегов Ливии погибли 204 мигранта
Триполи, 2 июля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Миграционные службы Европейского союза заявили о гибели 204 мигрантов у берегов Ливии, сообщает 2 июля Anadolu.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы
Около 1 тыс. нелегальных мигрантов удалось вернуть на территорию Ливии, откуда они незаконно пытались проникнуть на территорию содружества.
Напомним, по данным миграционных организаций Евросоюза с начала 2018 года порядка 45 тыс. беженцев удалось спасти от неминуемой гибели на морях. Около 1 тыс. человек погибло.