Триполи, 2 июля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Миграционные службы Европейского союза заявили о гибели 204 мигрантов у берегов Ливии, сообщает 2 июля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Около 1 тыс. нелегальных мигрантов удалось вернуть на территорию Ливии, откуда они незаконно пытались проникнуть на территорию содружества.

Напомним, по данным миграционных организаций Евросоюза с начала 2018 года порядка 45 тыс. беженцев удалось спасти от неминуемой гибели на морях. Около 1 тыс. человек погибло.