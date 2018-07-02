Чианграй, Таиланд, 2 июля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Десятый день в Таиланде продолжаются поиски пропавшей детской футбольной команды, передает немецкий телеканал N-TV 2 июля.

(сс) othebo Луч света

По словам губернатора провинции Чианграй, водолазы работали всю ночь в затопленной пещере. При этом были обнаружены новые ходы в пещере.

12 мальчиков в возрасте 11−16 лет и их футбольный тренер отправились в качестве тренировки в пещеры, расположенные на севере страны. Власти подозревают, что группа была застигнута врасплох внезапным наводнением.

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