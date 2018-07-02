Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону, как и в других российских городах, жители ликовали, празднуя победу сборной России над испанцами. Исторический матч собрал не только максимальное число гостей на Фестивале болельщиков FIFA. Футбол стал объединяющей силой для людей независимо от их возраста, национальностей и происхождения.

Дарья Драй ИА REGNUM Празднуют победу

Те, кто не смог посетить фан-зону на Театральной площади или провести вечер у экранов телевизоров, следили за игрой подопечных Станислава Черчесова в прямом эфире с помощью мобильных телефонов. После победы российской сборной прохожие поздравляли друг друга с выходом команды в ¼ финала ЧМ-2018.

1,5 тыс. болельщиков в этот день отмечали результат игры в «Шолохов-центре». Здесь в дни ЧМ-2018 организован «Казачий городок». Для посетителей выступил один из лучших фольклорных казачьих ансамблей России — «Православный Дон», был устроен «Казачий бал». Желающих учили танцевать «полечку с каблучком», падеспань, «нареченьку», краковяк, познакомили с гончарным делом. Гости с удовольствием делали фотоснимки на память.

ИА REGNUM напоминает, что матч 1/8 финала ЧМ-2018 между национальными сборными Испании и России принял 1 июля столичный стадион «Лужники». Основное время футбольного поединка завершилось со счётом 1:1. Команда Черчесова обыграла испанскую сборную в серии пенальти (4:3).