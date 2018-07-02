Вашингтон, 2 июля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Управляемая ядерная гравитационная бомба B61−12 прошла первую серию испытаний в США с применением бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, передает портал Military.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Испытания проводились при участии военно-воздушных сил США, национального управления ядерной безопасности и министерства энергетики. Из официального заявления последнего следует, что программа продления срока службы B61−12 позволит повысить безопасность и надежность бомбы.

«Испытания являются частью мероприятий, которые направлены на то, чтобы продемонстрировать способность самолета доставлять оружие, а также неядерные функции бомбы», — говорится в сообщении министерства энергетики.

Отмечается, что США готовы разместить бомбы на военных базах в странах ЕС: Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах, а также в Турции. Для завершения работы Пентагон намерен запросить из бюджета $25 млрд до 2046 года.

Добавим, об успешных испытаниях нового оружия в Пентагоне сообщали и раньше. «Мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Программа работает очень хорошо», — сообщал заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Джек Вайнштейн в мае 2018 года.