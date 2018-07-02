Таллин, 2 июля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство российско-германского газопровода Nord Stream 2. По его словам, трубопровод является не экономическим, а геополитическим проектом, передаёт Die Welt.

Nord-stream2.com В процессе строительства

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«Северный поток — 2» получил все необходимые для строительства трубы

«Это рычаг для России, чтобы вмешаться в европейскую политику», — сказал Миксер, добавив, что остановить строительство «Северного потока — 2» — в интересах Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, приложить все усилия к тому, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2», пообещали президент Украины Пётр Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Ранее остановить возведение объекта хотели и США, с таким же намерением Польша пытается надавить на Евросоюз. Тем не менее на сегодняшний день разрешения на строительство газопровода, который пройдёт по дну Балтийского моря и обеспечит транзит российского газа в Германию в обход Украины, уже дали Германия, Финляндия и Швеция, ожидается согласие Дании.