Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга пополнился Днем партизанской славы. Закон об этом, ранее единогласно принятый городским парламентом, подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Петр Кривоногов. Партизан, мсти за Родину! 1943

День партизанской славы будут отмечать 29 марта. В этот день в 1942 году, после самой страшной блокадной зимы, в осажденный Ленинград прибыл первый партизанский обоз с продовольствием для ленинградцев, сформированный партизанами Псковской и Новгородской областей.

В обозе было 223 подводы, груженые 28 тоннами муки и более 14 тоннами других продуктов. Партизанский обоз с боями порывался через линию фронта с юга, с территории, оккупированной нацистскими войсками.

Законопроект о праздновании в Петербурге Дня партизанской славы был разработан на основании совместного обращения в Законодательное собрание двух общественных организаций — «Жители блокадного Ленинграда» и Межрегиональной общественной организации ветеранов войны и военной службы-однополчан.

«Мы обязаны сохранить для будущих поколений память о партизанах, которые воевали в тылу врага, ежедневно рисковали жизнью, но нашли силы поддержать жителей блокадного города», — заявил после принятия закона спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.