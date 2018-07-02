Киев, 2 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Белорусские туристы не могут выехать из Киева, заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии, сообщает 2 июля БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Согласно сообщению, заблокированы рейсы двух авиакомпаний: BravoAirways и AndaAir. Отмечается, что рейсы отменены в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, рейсы в Батуми и Анталию задерживаются. В МИД Белоруссии предупредили туристов о том, что необходимо внимательно относиться к выбору туристических операторов.

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Напомним, блокирование туристов в киевском аэропорту «Жуляны» продолжается с 1 июня. Тысячи туристов ожидают своих рейсов в Турцию и Грузию, однако авиакомпании не торопятся отправлять людей в пункты назначения. Так, некоторые компании заявили сначала, что сломался самолет, потом — что у компании «финансовые трудности», а после и вовсе перестали отвечать на звонки рассерженных туристов.