Мехико, 2 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. После сообщения Национального избирательного института Мексики о победе на президентских выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, лидер коалиции «Творим историю вместе» выступил перед мексиканским народом, сообщает агентство Prensa Latina.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Лопес Обрадор заявил, что в своей работе будет опираться на принципы справедливости, законности и правосудия и не подведет свой народ. Его работа будет направлена на благо всех, но в первую очередь на благо бедных слоев населения. Все гражданские и социальные свободы будут гарантированы. Новое правительство обеспечит налоговую и финансовую дисциплину, автономию Банка Мексики. Заключенные контракты в энергетической сфере будут пересмотрены при помощи Конгресса, национальных и международных властей. Главной миссией правительства станет борьба с коррупцией — основной причиной социального и экономического неравенства. Государство обратится за помощью религиозных, правозащитных, различных международных организаций и ООН для выработки плана по борьбе с преступностью в стране.

«Мы будем друзьями всех народов и правительств мира, снова будут применяться принципы невмешательства, самоопределения и мирного разрешения споров», — сказал Лопес Обрадор.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы прошли в Мексике 1 июля. Национальный избирательный институт не завершил подсчет голосов, но назвал кандидата от левой коалиции победителем. По данным экзитполов, за Лопеса Обрадора проголосовали от 53% до 59% избирателей.