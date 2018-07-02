Москва, 2 июля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Это лето очень богато на новости, как хорошие, так и плохие. Самая трудоемкая отрасль получила свою порцию изменений, на которые необходимо обратить внимание. Ипотечники уже второй год тихо, а иногда и громко, радуются снижению ставок и постепенному наведению порядка в этой сфере. Теперь пришла очередь «дольщиков», символом которых стали многочисленные случаи обмана со стороны строителей и юристов, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«С 1 июля 2018 года вводятся поправки в закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Теперь деньги за жилье от покупателей строители смогут увидеть лишь после сдачи домов. Деньги от потребителей будут поступать на определенный счет, откуда смогут быть забраны по окончании строительства. Конечно, возникает вопрос — как теперь строить, если собственных денег у стройорганизации на объекты не хватает. Правительство РФ решило усложнить схему и добавило туда банки», — отметил эксперт.

Это банки с госучастием, и ЦБ РФ их уже проверил всеми способами, но работать теперь всё будет по другому. Теперь строители должны будут брать в банке кредит на постройку, откладывая и своих личных 10% от капитала. Увеличение оборотов банков, по замыслу создателей изменений, позволит снизить кредиты для бизнеса, а также сделать эту отрасль прозрачной для ФНС РФ и граждан. Кроме того, ситуации с поиском средств граждан не будут повторяться, и государство снимает этот вопрос с повестки дня.

«С 2018 года действует добровольный порядок перехода на новое законодательство, а в обязательном порядке всех будут регистрировать только через год, таким образом, у строителей и банков есть время подготовиться к новым реалиям. Что касается обычных покупателей, то у них теперь в варианте долевого строительства не будет болеть голова за сохранность средств, и время до заселения пройдет спокойно», — полагает Ширяев.

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