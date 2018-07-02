Лима, 2 июля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Три альпиниста погибли во время восхождения на пик Альпамайо в перуанских Андах, сообщает EFE со ссылкой на спасательное подразделение местной полиции.

Цитата из к/ф «Эверест» реж Бальтасар Кормакур. 2015. США, Великобритания, Исландия Альпинисты

По данным издания, среди погибших — граждане Перу, Великобритании и Словакии. Трагедия произошла из-за схода лавины, которая накрыла скалолазов. В настоящее время спасатели проводят операцию по транспортировке тел в Карас.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года российский турист и двое сопровождавших его чилийцев погибли в перуанских Андах во время восхождения на одну из гор. Туристы попытались самостоятельно, без профессионального гида подняться на одну из вершин горного хребта Кордильера Бланка.

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