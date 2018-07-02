Ростов, Ярославская область, 2 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура вышла в суд с иском к Южному водоканалу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С предприятия хотят взыскать 5 млн рублей как задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Как показала проведенная прокуратурой проверка, при осуществлении своей хозяйственной деятельности ГП ЯО «Южный водоканал» производит сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и атмосферный воздух. При этом, как отмечают в прокуратуре, плата за негативное воздействие на окружающую среду не производится, хотя расчет по ней был представлен в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям области.

В настоящее время задолженность предприятия за 2017 год составляет 5 049 285,6 рублей.

«Таким образом, ГП ЯО «Южный водоканал», предоставив расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, в нарушение ст. ст. 1, 3, 16, 16.1, 16.4 ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ненадлежащим образом осуществил возложенные на него законодательством обязанности по внесению такой платы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Ростовская межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия задолженность, иск находится в стадии рассмотрения.