Оренбург, 2 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Оренбурге готовятся приступить ко второму этапу благоустройства набережной реки Урал. После устранения недочётов, муниципальные чиновники обещают завершить первый этап и открыть уникальный спуск к Уралу, приурочив открытие к 275-летию города — к 1 сентября. Второй этап заключается в благоустройстве 350 метров набережной, на эти цели выделяется 100 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сейчас проектно-сметная документация по объекту проходит процедуру государственной экспертизы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое Оренбургской области.

Minstroyoren.orb.ru Спуск к Уралу

Набережная является знаковым местом отдыха горожан. Благодаря их активности проект победил в рамках программы по благоустройству городской среды. За реконструкцию этого объекта свои голоса отдали 50 тысяч оренбуржцев.

Жители областного центра пристально следят за процессом обновления, а чиновники со своей стороны держат на контроле качество ремонтных и реставрационных работ. На первом этапе должны отреставрировать лестничный спуск, являющийся объектом культурного наследия, и 270 метров набережной. Сейчас подрядчик занят устранением дефектов, возникших в зимнее время.

«Спуску к реке Урал вернули исторический вид, но его внешний вид не должен вызывать никаких нареканий, — подчеркнул заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Михаил Серегин. — Работы по благоустройству набережной также важно завершить в срок в полном объеме. Горожане проголосовали за новое современное место отдыха, таким оно и должно быть.

В настоящее время недостатки ликвидируются подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств. Идёт работа по штукатурке, шпаклёвке, покраске и выравниванию ступеней. Также на верхней части набережной будет уложена новая тротуарная плитка и сделан необходимый уклон для водостока.

На втором этапе предстоит благоустроить западную часть набережной протяжённостью 350 метров и площадью 2,5 га. Согласно проекту здесь появятся смотровая площадка, тропа здоровья, детские площадки, новые зеленые насаждения и малые архитектурные формы. Новая набережная станет доступна для горожан в конце октября 2018 года.