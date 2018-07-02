Махачкала, 2 июля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Женщина скончалась 1 июня во время родов в перинатальном центре Хасавюрта. Не удалось спасти и ребенка. Причины трагедии в настоящее время выясняют, сообщили в минздраве республики.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

По данным ведомства, пациентка находилась под наблюдением врачей. Она поступила в центр около десяти дней назад. Планировалось проведение кесарева сечения.

В настоящее время по факту трагического инцидента в медицинском учреждении проводится служебная проверка, на основании ее результатов и экспертиз будут привлечены к ответственности виновные в гибели женщины и ребенка, сообщила начальник управления оказания медицинской помощи населению минздрава РД Татьяна Беляева.

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Как сообщало ИА REGNUM, такой же трагический случай произошел 19 июня в Ставрополе. В городской клинической больнице №4 во время родов умерли роженица и ребенок. Следственный комитет выясняет причины гибели людей.