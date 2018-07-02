Москва, 2 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Нефть Brent 29 июня добралась до максимумов в районе $79,50, завершив торги выше уровня $79. Это был шестой день непрерывного роста котировок, который застопорился на подходе к ключевой отметке $80, открывающей путь к новым вершинам. Однако на старте торгов 2 июля цены резко просели, отступив к отметке $78 на фоне довольно агрессивной фиксации прибыли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Общая картина на мировом рынке энергоносителей оправдывает высокие цены на нефть. Причем к сокращению предложения из Венесуэлы и Ливии, предстоящим санкциям против Ирана и угрозы снижения добычи в Мексике после победы кандидата левых, в последнее время добавились позитивные сигналы со сланцевых месторождений США», — пояснил эксперт.

В частности, запасы сырой нефти стали падать, добыча — стагнировать, а число буровых начало сокращаться. На прошлой неделе количество активных установок сократилось на четыре штуки — до 858 единиц. Это стало еще одним подтверждением того, что американские производители близки к исчерпанию лимита своих мощностей, что также играет в пользу удорожания энергоносителей.

«Тем временем недавняя фиксация прибыли была спровоцирована, помимо близости уровня $80, спекуляциями на тему того, что Трамп якобы уговорил Саудовскую Аравию увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Невзирая на последующие разъяснения королевства о том, что речь шла лишь о потенциале восполнения дефицита предложения, котировки остаются под локальным давлением после отката, хотя предпосылки для восстановления сохраняются. Целью Brent остается отметка $80, а в краткосрочной перспективе ближайшая поддержка представлена в виде отметки $78», — полагает Мащенко.

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