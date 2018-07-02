Якутск, 2 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Победа сборной России над футбольной командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 — это чудо, свершиться которому помогли якутские шаманы. Об этом заявил футуролог, кандидат исторических наук, заместитель председателя Совета по поддержке гражданских инициатив общественных объединений при СВФУ Афанасий Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

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«Будет чудо. Россия победит Испанию. Наши шаманы помогут», — написал незадолго до матча «Россия — Испания» Афанасий Николаев, отвечая на вопрос «Якутия.Инфо» о его предстоящем результате.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России действительно победила в матче с Испанией по пенальти со счётом 4:3.

«Получилось то, что получилось, — прокомментировал исход матча вратарь сборной России Игорь Акинфеев. — Слава Богу, нам повезло сегодня».

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