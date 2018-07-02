Иркутск, 2 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Иркутской области полыхают сейчас десятки лесных пожаров площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров. Наиболее серьёзный почти сутки бушевал в Катангском районе, существовала вероятность, что огонь спалит дотла дома более сотни жителей села Бур. Подробности спасательной операции сообщает официальный сайт региона.

skeeze Огонь

Очаг возгорания попал в зону космического мониторинга ещё 27 июня. Чтобы исключить угрозу населенному пункту и объектам экономики, в борьбе с огнём было задействовано 10 сотрудников пожарно-химической станции посёлка Ербогачен и 10 парашютистов-десантников. Ситуация изменилась 1 июля: продвинувшись за три дня на расстояние порядка 1000 га, огонь неожиданно изменил направление и под напором сильного ветра пошёл в сторону села Бур.

Заградительные полосы, созданные перед посёлком на подобный случай, помогли лишь немного, но этого времени хватило для переброски сил и средств: на подмогу лесопожарным формированиям пожарно-химической станции вертолёт забросил ещё 10 десантников из Братска, активно помогали и местные жители.

Ситуацию осложняло то, что на ближайшей к пожару окраине стояла дизельная станция, в которой находилось более 10 тонн топлива. В этих условиях с помощью бульдозера и двух вездеходов пришлось создавать дополнительные минерализованные полосы, но опасность взрыва топлива и уничтожения посёлка всё ещё была высока.

«Когда огонь приблизился к строениям ближе 60 метров, руководитель тушения пожара принял решение производить встречный отжиг. В 18:00 первого июля в сторону пожара от посёлка был запущен встречный пал, который и остановил надвигающийся огонь», — пояснил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков, координировавший защиту населенного пункта.

По его словам, угроза перехода огня на дома была снята только к утру 2 июля, но возможность повторного загорания не исключена полностью.

По данным Иркутскавиалесоохраны с 29 июня по 1 июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 34 пожара. Их общая площадь составляла 7 349,2 га, в том числе 6 627,8 га — покрытых лесом.

К настоящему времени в зоне космомониторинга находятся 32 природных пожара (все они возникли из-за гроз). Общая площадь этих возгораний составляет 37 933,2 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неделей ранее по той же причине чуть на сгорел посёлок посёлок Мамырь с населением 500 человек, расположенный в 115 километрах от Братска и Братского района.