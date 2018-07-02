Москва, 2 июля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. По сведениям синоптиков, в понедельник, 2 июля, воздух в Москве прогреется до +25°C, однако будет облачно. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

«Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Местами гроза», — говорится в сообщении метеослужбы.

Также уточняется, что дневная температура воздуха составит +23…+25°С, однако ночью будет значительно прохладнее — ожидается +12…+14°С. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с с порывами до 15 м/с. Давление 2 июля составит 746 мм. рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи отметили, что 30 июня воздух в столице России прогрелся до максимальных значений с начала 2018 года. В районе станции метро «Киевская» была зафиксирована температура +30,6°C.

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