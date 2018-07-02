Екатеринбург, 2 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В метрополитене Екатеринбурга возле касс скопились очереди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

Метрополитен Екатеринбурга

По словам граждан, автоматы по продаже жетонов не работают. Более того, к проданным жетонам теперь выдают чек.

О проблеме голосят и пользователи социальных сетей. По их словам, основные очереди наблюдались утром на станциях «Уралмаш», «Уральская», «Проспект Космонавтов» и нескольких других. По словам граждан. кассиры также недовольны нововведением.

В администрации города отмечают, что проблема возникла из-за перехода метрополитена на онлайн-кассы. Таково требование федерального законодательства, поправки в которое с 1 июля вступили в силу. В ближайшее время ситуация стабилизируется.