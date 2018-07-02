Москва, 2 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Рубль 29 июня показал разнонаправленную динамику, укрепившись в паре с евро и снизившись против евро. Такое поведение «россиянина» отражало внешнюю конъюнктуру, где евро резко подскочил на договоренности ЕС по миграционной политике, надавив на американскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль ушла под отметку 63 рубля, а евро/рубль вернулась выше 73 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«Рубль в большей степени находится под влиянием внешних сигналов, послушно следуя «инструкциям» с международного рынка Форекс. Нефть при этом оказывает второстепенное влияние на самочувствие нашей валюты. Доллар, несмотря на локальное отступление, остается на высоких и довольно прочных позициях в среднесрочной перспективе благодаря неплохим экономическим показателям, оправдывающим дальнейшее повышение ставки ФРС. Ситуация на рынке черного золота говорит в пользу высоких цен, но в целом нестабильная», — отметил эксперт.

2 июля утром котировки нефти резко скорректировались от максимумов неподалеку от отметки $80, достигнутых 29 b.yz. Трамп взбудоражил рынки, написав в твиттере о готовности саудитов нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что позднее эта информация была опровергнута — речь шла о свободных мощностях королевства — цены скорректировались, в том числе из-за близости важного психологического уровня.

«Тем временем доллар снова подрастает на Форексе, что вкупе с фиксацией прибыли по Brent обусловит снижение рубля на открытии торгов 2 июля. В первой половине дня доллар с легкостью вернется выше уровня 63 рубля и, скорее всего, будет оставаться под давлением в течение сессии», — считает Ковалев.

Читайте также: В ближайшее время долларом уровень 64 рубля будет пройден