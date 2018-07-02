Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Российский нападающий Илья Ковальчук стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщается на сайте клуба.

(сс) Александр Головко Илья Ковальчук

Клуб подписал с игроком соглашение на три года, в течение которых он заработает $18,75 млн.

Напомним, с 2013 по 2018 год Ковальчук выступал в составе санкт-петербургского СКА и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2015 и 2017 годах.

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В НХЛ Ковальчук выступал в составе клуба «Атланта Трэшерз» с 2001 по 2004 год, а также с 2005 по 2010 год. Также он играл за «Нью-Джерси Дэвилз» с 2010 по 2013 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Ковальчук заявил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ и провести там ближайшие два-три сезона.

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