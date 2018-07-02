Иркутск, 2 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Иркутской области правоохранительные органы установили местонахождение пропавшего трехлетнего мальчика, ребенок был передан матери, сообщает 2 июля пресс-служба регионального следственного комитета СКР.

(сс) JESHOOTS.COM Ребенок играет

По данным ведомства, 30 июня мама мальчика ушла на работу, оставив ребенка со своим сожителем в городе Усть-Кут. Придя домой, женщина обнаружила, что сына нет дома и обратилась в полицию. По камерам видеонаблюдения было видно, что рядом с мальчиком находилась незнакомая женщина.

«Благодаря совместной работе правоохранительных органов и бдительности граждан, 2 июля местонахождение разыскиваемого малыша было установлено, — говорится в сообщении. — В настоящее время ребенок передан матери».

Также была установлена личность женщины, которую зафиксировали камеры рядом с мальчиком, сейчас с ней работают следователи.

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