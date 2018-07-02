Вашингтон, 2 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Хотя проведение встречи между президентами США и России могло бы носить продуктивный характер в правильное время и при правильном подходе, пока такой момент не наступил, и вместо того чтобы встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы обеспечить укрепление единства, обороны и потенциала сдерживания Москвы со стороны своих союзников, пишет Марк Симаковски в статье для Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Читайте также: Washington Post: Трамп стремится превратить ЕС и США в вассала России

Автор подчеркивает, что из-за того что такая встреча состоится сразу же после саммита стран —членов НАТО, есть риск, что Трамп будет вынужден смягчать позицию своих союзников в отношении России из нежелания обострять ситуацию перед поездкой в Хельсинки. Более того, у Вашингтона нет стройной политики по отношению к Москве, из-за чего невозможно с уверенностью сказать, была ли встреча успешной или нет.

Мала вероятность и того, что переговоры лидеров двух стран приведут к тем или иным значительным соглашениям по Украине, Сирии и КНДР. Между Москвой и Вашингтоном не только существуют фундаментальные противоречия по этим вопросам, но и внутри США Трампа ждет большое число преград на пути к улучшению отношений с Кремлем, таких как скептицизм конгресса, введенные им санкции против России, а также продолжающееся расследования специального прокурора Роберта Мюллера предполагаемых связей главы Белого дома с Россией.

По мнению автора, встреча может иметь и позитивные результаты. В частности, Вашингтон сможет добиться того, что Москва не будет играть роль вредоносной силы в Северной Корее и подрывать кампанию США по оказанию санкционного давления на Пхеньян. Также существует возможность восстановить взаимодействие между двумя странами в рамках Совета Россия — НАТО и механизмов деконфликтации в Сирии.

Читайте также: Atlantic: Почему в ЕС боятся саммита Трамп-Путин?

Напомним, саммит глав США и России Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Эта встреча станет первыми полноформатными переговорами лидеров двух стран. Прежде Путин и Трамп встречались лишь «на полях» саммитов. Предполагается, что стороны рассмотрят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития. Кроме того, лидеры двух стран затронут актуальные вопросы международной повестки.