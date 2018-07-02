Самара, 2 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В понедельник, 2 июля, будут сыграны ещё две встречи в рамках ЧМ-2018 по футболу. В Самаре пройдёт матч сборных команд Бразилии и Мексики, в Ростове-на-Дону бельгийцы постараются одолеть японских визави. Об этом сообщает официальный сайт мундиаля.

Футбол

Отмечается, что команды, которые победят в сегодняшних матчах, встретятся между собой в четвертьфинале первенства планеты.

Напомним, бразильская сборная прошла в 1/8 финала, обыграв соперников из Коста-Рики и Сербии и сыграв вничью со швейцарцами. Сборная Мексики преодолела сопротивление немецких и южнокорейских футболистов и потерпела поражение от команды Швеции.

Команда Бельгии взяла верх над сборными Панамы, Туниса и Англии, а японцы выиграли у Колумбии, сыграли вничью с Сенегалом и проиграли сборной Польши.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу в России, 2 июля: трансляция REGNUM