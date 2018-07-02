Москва, 2 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Павелецкий вокзал в Москве может быть реконструирован. Как сообщил представитель дирекции железнодорожных вокзалов (филиал АО «РЖД»), слова которого цитирует РБК, проект находится на предварительном этапе. «РЖД» прорабатывает финансовые модели, и ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. В их числе компания «Трансстройм», Glorax Group Андрея Биржина, а также ГК «Кортрос» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга).

Government of Moscow Press centre Павелецкая площадь и Павелецкий железнодорожный вокзал в Москве

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По информации представителя компании «Трансмаркет», тендер на реконструкцию Павелецкого вокзала планировалось провести ещё в первом полугодии: сроки несколько раз переносились, а позднее конкурс и вовсе был отменён.

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Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Павелецкого вокзала, построенного в 1900 году, проводилась и в 2012 году. Проектно-изыскательные работы на вокзале начались в 2008 году, сама реконструкция — в 2011. Затраты в период с 2009 по 2012 год составили 2,7 млрд рублей. Работы финансировало ОАО «РЖД». Проект реконструкции Павелецкого вокзала предусматривал комплексную модернизацию инфраструктуры, реконструкцию всех инженерных систем и коммуникаций, создание безопасной, комфортной среды для пассажиров и посетителей вокзала.