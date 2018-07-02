Анкара, 2 июля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 2 июля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Рабочая партия Курдистана в основном действует на территории Турции, где считается террористической организацией, однако она также имеет укрытия на территории соседнего Ирака.

Напомним, турецкие курды активно сражаются с Анкарой за право обладания собственной автономией в рамках государства, власти страны не могут пойти на подобные уступки.