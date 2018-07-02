Рубль подешевел по отношению к доллару на рекордные 8% за пять лет — СМИ
Москва, 2 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Российский рубль продемонстрировал падение на 8% по отношению к американскому доллару, что является рекордом за последние пять лет, передает агентство Bloomberg.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубли
Такое падение инвесторы связывают с санкциями и монетарной политикой США. Вместе с рублем существенно снизилась стоимость таджикского сомони — на 3,2% и казахстанского тенге — на 2,5%.
Вместе с тем эксперты издания отметили, что такое положение дел позволит странам бывшего СССР получить дополнительные преимущества от торговли с Россией.