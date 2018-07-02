Москва, 2 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Российский рубль продемонстрировал падение на 8% по отношению к американскому доллару, что является рекордом за последние пять лет, передает агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Такое падение инвесторы связывают с санкциями и монетарной политикой США. Вместе с рублем существенно снизилась стоимость таджикского сомони — на 3,2% и казахстанского тенге — на 2,5%.

Вместе с тем эксперты издания отметили, что такое положение дел позволит странам бывшего СССР получить дополнительные преимущества от торговли с Россией.