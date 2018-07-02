Москва, 2 июля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала в России 22 тыс. ресурсов с незаконными онлайн-играми, сообщают 2 июля «Известия» со ссылкой на ведомство.

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Отмечается, за аналогичный период прошлого года было заблокировано 11 тыс. подобных сайтов. По данным издания, большинство попавших под блокировку ресурсов — так называемые «зеркала» сайтов интернет-казино и нелегальных букмекерских контор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молодежный парламент при Госдуме Российской Федерации подготовил законопроект, предлагающий блокировать сайты с рекламой онлайн-казино и прочих запрещенных товаров и услуг в досудебном порядке.

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