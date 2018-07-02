Владивосток, 2 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Автоэксперт рассказал о том, как на фоне роста цен на автомобильное топливо можно снизить его расход. Советы 2 июля опубликовал портал Deita.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Игорь Мухин — ведущий специалист одной из станций технического обслуживания во Владивостоке. По его мнению, снизить расход топлива можно путем наведения порядка в салоне (что снизит вес авто), отказа от использования двигателя «вхолостую», «рваной» езды, радио и кондиционера. Также он напомнил, что на экономию топлива работает должное давление в шинах.

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Напомним, ранее эксперты составили список самых подходящих автомобилей для путешествия по российским дорогам. В него попали такие машины, как Renault Duster, Toyota Camry, Toyota Alphard, LADA Vesta SW Cross и LADA Largus.