Пермь, 2 июля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Пермское отделение общественного движения «Суть времени» провело дискуссионный клуб, посвященный развитию России в годы правления Николая II, сообщает 2 июля корреспондент ИА REGNUM.

Суть времени Была ли Россия начала XX века

Причиной выбора данной темы для дискуссии стала ее актуальность: активисты считают, что за последнее время посредством СМИ, выступлений общественных и политических деятелей в сознание граждан внедряются мифы относительно якобы процветания Российской империи времен упадка.

Данные стереотипы противоречат документальным фактам и основаны на вымысле некоторых политических деятелей прошлого, репутация которых была запятнана работой в западных спецслужбах, а также сотрудничеством с нацистами, убеждены активисты.

Эксперты на основании исторических источников продемонстрировали неубедительность тезисов о процветающей Российской империи, показали объективность закономерных процессов, приведших ее к краху.

Напомним, клуб пермского отделения движения «Суть времени» проводится с целью аналитики важнейших событий в стране и крае, его участниками являются общественные и культурные деятели, преподаватели, ученые и журналисты.