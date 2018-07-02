Хабаровск, 2 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Кошка Ева из Хабаровска породы шотландская вислоухая предсказала победу сборной России в матче Россия — Испания на ЧМ — 2018. Четвероногая предсказательница известна хабаровским болельщикам давно: с 2016 года она правильно угадывает исход различных знаковых футбольных баталий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Мирошников Дочь Игоря Мирошникова Соня с кошкой-предсказательницей Евой

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Кошка Ева живет в семье хабаровского журналиста и футбольного болельщика Игоря Мирошникова. Ева маленьким котёнком была подарена дочери Игоря Соне на день рождения в 2016 году. Глава семьи — футбольный фанат — сразу решил, что кошка должна быть непременной спутницей всех футбольных матчей:

«Когда в 2016 году проходил ЧМ Европы, я впервые решил попробовать мотивировать Еву предсказать исход матчей. Мы вместе с дочерью писали названия команд, на конверты укладывали по кусочку лакомства. Победителем считалась та команда, к конверту с именем которой Ева подойдет в первую очередь. И, знаешь, получилось. То есть, тут стоит понимать: когда играет Англий с Исландией, а кошка предсказывает, что победит Исландия, ты понимаешь, что этого просто не может быть. И вдруг: Исландия победитель! В этот раз Ева выбрала конвертик с надписью Россия. Я разместил видео с процессом евиного предсказания в Фейсбук. На меня перед матчем посыпалась критика, упреки: мол, ты подарил надежду, это жестоко, да как ты мог?! Но, как видим, наша Ева и в этот раз оказалась права. Счастье за победу наших просто безмерно!», — рассказал Игорь Мирошников в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Идею проверить прорицательский талант кошки Ева Игорю и его дочери Соне «подсказал» осьминог Пауль, который, как известно, прославился тем, что угадывал какая из команд победит. Теперь у хабаровских болельщиков — собственная гордость: кошка Ева.

Сегодня болельщики из дальневосточной столицы оставляют под видео с кошачьим предсказанием радостные комментарии:

«Еве респект! Уррраааа!»

«Еву наградить! Молодец! Наши победили!!!»

В активе Евы — точные прогнозы по матчам Испания — Италия, Португалия — Польша, Уэльс — Бельгия, Франция — Германия.

«Мы, все-таки, считаем, что в этом есть элемент везения. Тем не менее, продолжим проверять способности Евы к предсказаниям на следующих соревнованиях», — сказал Игорь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии болельщики дружно, ярко, весело и массово отмечают выход сборной России в ¼ финала чемпионата мира. По улицам Якутска всю ночь ходили толпы людей, которые кричали «Россия — чемпион!». Чемпионат мира по футболу проходит в России. Сборная нашей страны вышла в ¼ финала, сыграв 4 матча, три из них с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией победные, Команде Уругвая россияне проиграли со счетом 3:0.