Херсон, 2 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Неонацисты в Херсоне призвали «защитить» здание областного совета 6 июля, сообщает 1 июля пресс-служба «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице в соцсети Facebook.

Kresy.pl Фашизм на Украине

Согласно сообщению, радикалы ожидают 6 июля «нападения» на Херсонский областной совет «титушек, руководимых прокремлевскими силами». Чтобы «не допустить» такого поворота событий, неонацисты призвали жителей города прийти к зданию облсовета.

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Напомним, украинские радикалы регулярно врываются в административные здания, чтобы навязать свою волю госслужащим. Так, 7 июня на заседание Киевского горсовета ворвались неонацисты, сорвав двери с петель. Позже ситуация повторилась 22 июня, когда неизвестные ворвались в здание Киевского горсовета и потребовали создать музей на месте найденных ранее исторических артефактов в столице Украины.