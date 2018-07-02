Оттава, 2 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Канада установила торговые барьеры для импорта ряда товаров из США. Такой «взвешенный и пропорциональный» ответ страна дала на пошлины, которые администрация Дональда Трампа ввела на сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Канады.

Американская таможня. Пошлины

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Как следует из сообщения, пошлины, которые ступили в силу с 1 июля 2018 года, затронут импорт из США объёмом в $16,6 млрд. Это коснётся не только импорта стали, которая будет облагаться 25-процентной пошлиной, и алюминия, но и другой продукции из США. Так, теперь 10-процентную пошли придётся уплатить за ввозимые из Соединённых Штатов продукты питания, в частности: йогурт, майонез, соевый соус, а также пиццу, шоколад, готовые обеды, виски и кофе. Всего 128 наименований продукции.

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Как заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация президента США Дональда Трампа не отменит пошлины на сталь и алюминий из Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о введении ввозных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности президент США Дональд Трамп подписал в марте 2018 года. Такой шаг, по словам главы Белого дома, призван сократить импорт до уровней, необходимых для нормальной работоспособности сталелитейных и алюминиевых американских предприятий. Кроме того, президент США сможет корректировать как объемы импорта, так и условия зарубежных поставок. Введённые США пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, импортируемые из стран Евросоюза, Канады и Мексики, вступили в силу 1 июня.