Пекин, 2 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. С целью сокращения цены на лекарственные средства против рака, Китай включил более 15 клинически эффективных, но все еще дорогих препаратов от рака в список субсидируемых по медицинской страховке, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Kelly Dombroski Госпиталь в Китае

В настоящее время список содержит самые часто используемые и клинические эффективные лекарства от рака. С 1 мая 2018 года Китай также освободил все лекарства от рака от ввозных пошлин, а также начал проводить политику большей их доступности. Как утверждают в Государственной администрации медицинского страхования КНР, государство будет и дальше способствовать снижению цен на столь необходимые препараты.

Отметим, что с 2016 года правительство Китая заключило соглашения с фармацевтическими компаниями касательно цен на 39 наименований лекарств, включая 17 препаратов от рака. В совокупности с внесением их в страховой список, это позволило снизить их стоимость на 50% в среднем.