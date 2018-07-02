Гватемала, 2 июля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Спустя месяц после извержения вулкана Фуэго в Гватемале 3500 человек по-прежнему остаются во временных лагерях и приютах, передает немецкий телеканал N-TV 2 июля.

Kevin Sebold, photographer Извержение вулкана Фуэго в Гватемале

В настоящее время власти центральноамериканской страны строят простые деревянные дома, чтобы разместить в них лишившихся жилья пострадавших. Вулкан, находящийся в 50 км к западу от столицы Гватемалы, всё ещё находится под наблюдением и периодически выпускает облака дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, при извержении вулкана 3 июня погибли 113 человек, 197 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Лавой полностью уничтожены 186 зданий, 750 сильно повреждены. Располагавшиеся на склонах вулкана деревни официально объявлены непригодной для проживания зоной.