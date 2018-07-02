Абакан, 2 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Кандидат от коммунистов в главы Хакасии муниципальный фильтр пройдёт, но шансов попасть во второй тур у него нет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский политтехнолог Олег Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Хакасские коммунисты идут на выборы губернатора не потому, что у них есть хоть какой-нибудь шанс составить реальную конкуренцию действующему главе региона Виктору Зимину. Их причины совсем другие. Во-первых, со сменой руководства в республиканском отделении новой партийной власти надо заявить о себе. И выборы для них самый удачный момент для собственного пиара», — считает Николаев.

Напомним, в Красноярском и Алтайском краях, Омской и Новосибирской областях КПРФ не будет выдвигать кандидатов в губернаторы. Коммунисты заявили о том, что поддержат действующих руководителей регионов.

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В Хакасии же в выборах главы региона от КПРФ примет участие первый секретарь комитета республиканского отделения партии Валентин Коновалов. Он стал первым секретарём Хакасского отделения КПРФ в апреле 2018 года.

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Николаев подчёркивает, что хакасские коммунисты решили участвовать в выборах главы региона также для того, чтобы «сохранить лицо»:

«Во-вторых, надо сохранить лицо — они ещё недавно пытались организовать референдум по доверию действующему главе республики. Но референдум не получился — в большей степени по их же собственной вине. И, в-третьих, власть у коммунистов в Хакасии сменилась, но единого управления не наступило. Различные центры влияния внутри хакасского отделения не дают возможности руководить единолично. И эти силы были против слива выборов по принципу бесполезности в них участия. Кандидат от коммунистов муниципальный фильтр, конечно, пройдёт. Но шансов попасть во второй тур у него нет», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Сибири выберут губернаторов Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также главу Хакасии.