Вашингтон, 2 июля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Американский поисковик Google в своём сервисе Google Maps обозначил Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем, на украинском языке. Следует отметить, что вблизи материковой части России название сооружения указано на русском.

Most.life Керченский мост

Со стороны Тамани название моста написано по-русски — «Крымский мост», в то время как со стороны города Керчь обозначено по-украински — «Кримський Мiст». Кроме того, в Google Maps нельзя построить маршрут напрямую от Тамани до Керчи. Сервис предлагает вместо моста воспользоваться паромом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в день торжественного открытия автодорожной части Крымского моста американский журналист из издания The Washington Examiner Том Роган опубликовал статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Против журналиста Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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