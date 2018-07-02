Москва, 2 июля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Объем экспорта «Газпрома» в страны Евросоюза может достигнуть 205 млрд кубометров газа в текущем году, передают 1 июля «Ведомости» со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера.

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Выступая на годовом общем собрании акционеров, глава компании сообщил, что в первой половине 2018 года показатель уже достиг 101,2 млрд кубометров. При этом объем экспорта во втором полугодии на протяжении трех последних лет стабильно превышал показатели первой половины года 101,2 млрд кубометров.

«Простое арифметическое действие… (позволяет) получить цифру 205 млрд куб. м и выше», — приводит издание слова Миллера.

При этом он добавил, что компания будет действовать в новой системе координат, которую требуется «осмыслить».

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