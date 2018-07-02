Вашингтон, 2 июля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Политика президента США Дональда Трампа может привести к финляндизации — то есть фактическому подчинению Кремлю внешней и внутренней политики — США и стран Европы, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

U.S. Air Force Дональд Трамп

Автор подчеркивает, что место предстоящей встречи президентов России Владимира Путина и США Трампа — Хельсинки — выбрано крайне удачно: Финляндия после Второй мировой войны подписала соглашение о дружбе с Советским Союзом, вынужденная впредь поступаться своими принципами и даже суверенитетом с тем, чтобы не провоцировать державу-соседа. Теперь Трамп по одному лишь ему известной причине намерен добиться того же для ЕС и даже США.

«Такое развитие событий маловероятно, поскольку если Финляндия была намного слабее России, то США намного сильнее», — указывает Бут.

«И все же Трамп, который был избран с помощью России и по-прежнему ставит под сомнение совместную оценку разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешивалась в выборы, кажется, стремится подчинить внешнюю политику США указаниям из Кремля», — продолжает автор.

Бут указывает на враждебность главы Белого дома к союзникам Вашингтона и его стремление замирить Россию, а не пойти с ней на конфронтацию. Так, он не исключает признание «незаконной аннексии» Крыма, заинтересован в том, чтобы достигнуть сделки по Сирии, в рамках которой Москва пообещает сдержать иранские силы в обмен на вывод американских войск. В результате такого развития событий вся Сирия окажется под контролем России и Ирана.

Бут отмечает, что этот шаг — лишь начало уступок «другу» Трампа в Кремле. В частности, издание ранее сообщало о том, что Трамп дал поручение изучить возможность вывода американских войск еще и из Германии — страны, которую Трамп считает врагом.

«Присутствие войск США в Германии с 1945 года было сигналом нашей приверженности защиты Европы от России. Вывод же откроет дверь для финляндизации», — указывает автор, призывая посмотреть норвежский сериал «Оккупированные», чтобы понять, к чему это может привести.

«Я никогда не считал Трампа маньчжурским кандидатом — российским агентом — однако сложно сказать, вел бы он себя по-иному, если бы был им. Если атлантический альянс переживет его правление в нынешней форме, это будет чудом», — заключил Бут.

Напомним, саммит глав Белого дома и Кремля должен пройти в столице Финляндии 16 июля. Советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джон Болтон указал на возможность того, что Трамп и Путин договорятся о совместных усилиях по выводу иранских войск из Сирии.