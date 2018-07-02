Вашингтон, 2 июля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Согласно данным, полученным со спутников, Пхеньян заканчивает строительство новых цехов завода по производству твердотопливных баллистических ракет, способных поражать объекты военной инфраструктуры США в Азии. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 июля The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По мнению экспертов издания, строительство предприятия в районе северокорейского города Хамхын свидетельствует о том, что КНДР — в то время как США пытаются договариваться о денуклеаризации Корейского полуострова — «продолжает развивать свою ракетную программу».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна приостанавливает ядерные и ракетные испытания и завершает работу своего ядерного полигона Пунгери. Также северокорейский лидер подчеркнул — Пхеньян намерен присоединиться к глобальному процессу ядерного разоружения.

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