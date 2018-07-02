Пермь, 2 июля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Пермском крае откроют отреставрированный памятник жертвам белогвардейского террора в годы Гражданской войны, сообщает 2 июля корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Борисов Памятник жертвам «белого террора»в годы Гражданской войны. Фото сделано до реставрации

Событие состоится 7 июля в селе Матвеево Лысьвенского района. Мероприятия начнутся в 10 часов по местному времени недалеко от местного клуба.

«Здесь похоронены отцы и матери, жены и дети коммунистов и красноармейцев из сёл Березовка, Сосновки, расстрелянных белогвардейцами в 1918 г.», — гласит надпись на монументе.

В июле 1918 года здесь проходили ожесточённые бои. В целом соотношение сил «красных» и «белых» к ноябрю 1918 года на Пермском направлении составило 35 тыс. к человек против 42 тыс. соответственно.

Село несколько раз переходило из рук в руки. Когда в очередной раз пришли белогвардейцы — карательный отряд колчаковцев, то было издано постановление о расстреле всех сочувствующих Красной Армии, а также их родных. Таких набралось 33 человека. Их расстреляли за деревней. Похоронены они в братской могиле.

Напомним, гражданская война в России проходила с 1917 по 1922 годы. Крупные конфликты зачастую сопровождаются актами насилия в отношении мирного населения, не стала исключением и эта война. В Пермском крае активно действовали карательные отряды, верные военному преступнику Александру Колчаку.