Петропавловск-Камчатский, 2 июля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В Камчатском крае участники рейда очистили от мусора трехмильную акваторию Кроноцкого заповедника после гибели запутавшегося в рыболовных сетях молодого горбатого кита, сообщает 2 июля пресс-служба заповедника.

Горбатый кит

В конце прошлой недели в социальных сетях появились фотографии погибшего кита, выброшенного на побережье залива Корфа Берингова моря на севере региона. Трагедия, вероятно, произошла из-за того, что животное запуталось в обрывках сетей с буями, которые были принесены течением.

«Мы призываем экипажи рыбопромысловых судов не выбрасывать снасти и другой пластиковый мусор в воду, а увозить отходы в порт для утилизации», — отметила замдиректора по экологическому просвещению Кроноцкого заповедника Татьяна Гульбина.

По словам специалистов, обрывки сетей представляют для китов скрытую угрозу, поскольку попавшееся животное старается сбросить их с себя, но делает только хуже и запутывается сильнее. Из-за полученных травм начинается заражение крови, что приводит к гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Углегорском районе Сахалинской области погиб детеныш гренландского кита. Наиболее вероятная причина — остатки рыболовных сетей.

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