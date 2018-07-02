Берлин, 2 июля, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что текущая политическая ситуация в стране «очень и очень серьезная». Об этом она заявила вечером 1 июля в интервью телеканалу ZDF, записанном перед сообщением министра внутренних дел Хорста Зеехофера о намерении уйти в отставку.

Бундестаг. Германия

Меркель отметила, что пошла навстречу Зеехоферу в вопросе отказа от беженцев, приведя пример договоренности с Афинами: теперь, благодаря «не одностороннему, согласованному, не в ущерб третьим сторонам» договору Германия может выслать в Грецию зарегистрированных там беженцев. Ангела Меркель признала, что партия Зеехофера «Христианско-социальный союз» (ХСС) «немного подтолкнула» ее в решении миграционного вопроса, канцлер «достаточно удовлетворена» промежуточным результатом. На замечание о вопросе доверия правительству она ответила лишь, что в первую очередь шаг за шагом будет бороться за свои убеждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля партии ХСС и «Христианско-демократический союз» (ХДС) попытаются в последний раз прийти к компромиссу в миграционной политике. Если согласия не будет достигнуто, министр внутренних дел Хорст Зеехофер, не довольный результатами саммита стран Евросоюза, уйдет в отставку.