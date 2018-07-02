Вашингтон, 2 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес Обрадор

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«Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Столько всего предстоит сделать полезного как для США, так и для Мексики», — написал глава белого дома на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1013618640061595648

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы, а также выборы губернаторов в большинстве штатов Мексики состоялись 1 июля. Новым президентом страны, вероятнее всего, станет кандидат от левых, лидер «Движения национального возрождения» (Morena) Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По данным экзитпола, бывший мэр Мехико набрал от 53% до 59% голосов. Его основной соперник Рикардо Анайя набрал от 19% до 25% голосов, кандидат от правящей коалиции Хосе Антонио Мид — от 14% до 20% голосов. Последний уже признал своё поражение на выборах и поздравил Лопеса Обрадора с победой.

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Добавим, что по предварительным итогам подсчёта голосов (после обработки данных с 1310 из 156,6 тыс. участков) Лопес Обрадор набирает 46,9% голосов, Рикардо Анайя — 26,95%.