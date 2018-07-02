Берлин, 2 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Несмотря на все попытки американской администрации и лично президента США Дональда Трампа остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заинтересованные европейские страны поддерживают проект, и он получит финансирование. Об этом пишет 1 июля немецкая газета Die Welt.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

«Проект, безусловно, получит финансирование. Это важно для «Газпрома», и в настоящее время ликвидность России в европейской валюте имеет высокий уровень», — цитирует издание слова финансового директора компании Nord Stream 2 AG Пола Коркорана.

Отмечается, что все попытки «эмиссаров» из американского Госдепа не помогут Трампу воспрепятствовать строительству газопровода между Россией и Германией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня представитель министерства экономики Германии заявил, что США пока не собираются вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», хотя имеют такую возможность.

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