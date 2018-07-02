Москва, 2 июля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Автомобильные эксперты составили список из пяти автомобилей, которые, по их мнению, лучше всего подходят для путешествий по дорогам России. Список 1 июля опубликовал портал CAR.

Milhouse35 Автомобиль Renault Duster

Эксперты считают, что лучше всего в путешествие по нашей стране отправляться на Renault Duster, моделях Camry и Alphard от Toyota. По их мнению, путешественникам также стоит обратить своё внимание на модели Vesta SW Cross и Largus от LADA.

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Напомним, ранее аналитики назвали пять самых дешевых иномарок в России. В их число попали хэтчбек Ravon R2, Ravon Nexia, Brilliance H230, Datsun on-DO и FAW Oley. Стоимость базовых комплектаций автомобилей не превышает 500 тыс. рублей.