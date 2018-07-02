Эрбиль, Ирак, 2 июля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Парламент Иракского Курдистана принял закон по борьбе с терроризмом, сообщает 2 июля Kurdistan.ru.

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Политические силы курдской автономии одобрили законопроект, 51 парламентарий высказался положительно. Подобный закон впервые был принят в 2006 году, срок его действия составлял два года, однако его продлевали несколько раз.

Напомним, вооруженные силы Иракского Курдистана активно участвовали в противодействии боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе столкновения с террористами погибло или пострадало значительное количество курдов.