Чита, 2 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В Забайкальском крае выявлены многочисленные нарушения законодательства о госзакупках. По данным прокуратуры региона, только в первом полугодии 2018 года к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 97 должностных лиц, возбуждено одно уголовное дело, а общее число нарушений перевалило за 700.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Практика показывает, что чаще всего чиновники пренебрегают конкурентными способами определения поставщика. Так, в частности, поступили в администрации муниципального района «Читинский район», отдав не один контракт на выполнение коммунальных работ единственному предприятию.

В ходе проверки 10 контрактов о предоставлении услуг электросвязи Шилкинским межрайонным прокурором выяснилось, что в документах отсутствует фиксированный размер штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, в том числе гарантийного обязательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году прокуратура Забайкальского края выявила 1444 нарушений и опротестовала 113 незаконных правовых актов. К административной ответственности привлекли более 90 должностных лиц, возбуждено два уголовных дела.

Основные нарушения в сфере закупок были связаны с несвоевременным, неполным размещением заказчиками информации, непроведением в установленных случаях закупочных процедур, неисполнении контрактных обязательств.